Ямалец ножом убил собутыльника

Житель Ямала во время пьяной ссоры убил собутыльника. Как сообщили «новому дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 23 мая 2025 года в Тарко-Сале обвиняемый и его знакомый распивали спиртное. В ходе ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, мужчина взял нож и ударил оппонента в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

По ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Салехард, Елена Васильева

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