У ямальца забрали внедорожник за то, что он поймал осетра

Ямалец остался без машины за то, что занимался браконьерской рыбалкой.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в январе этого год мужчина на принадлежащем ему автомобиле TOYOTA LAND CRUISER приехал в акваторию реки Горная Обь. Там с помощью капроновой сети он поймал осетра, чем причинил государству ущерб, превышающий 480 тысяч рублей.

Суд принял во внимание данные о личности ранее несудимого мужчины и назначил меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Вместе с тем суд первой инстанции не конфисковал автомобиль, на котором виновный доставил сеть к месту незаконного вылова и планировал вывезти улов.

По результатам рассмотрения представления прокуратуры данное нарушение устранено судом автономного округа, автомобиль был конфискован в доход государства.

Салехард, Елена Васильева

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