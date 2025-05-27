Сотрудник ГАИ два года торговал водительскими правами

Прокуратура Нового Уренгоя поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника ОГИБДД ОМВД России по Новому Уренгою.

Он признан виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконные действия) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Установлено, что в 2023 и 2024 годы старший государственный инспектор безопасности дорожного движения регистрационно-экзаменационного отдела полиции с посредником торговали водительскими правами. За взятки они обеспечивали желающим беспрепятственную сдачу практических экзаменов. Иногда экзаменуемый на сдачу даже не приходил.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 600 тыс. рублей с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанной с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2 года 6 месяцев.

Взятки в размере 85 тыс. рублей конфискованы в доход государства.

Отметим, что бывший сотрудник полиции в апреле 2025 года был уволен из ГАИ в связи с утратой доверия.

Салехард, Елена Васильева

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