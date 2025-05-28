Бывшего дагестанского депутата, организовавшего банду, перевели в колонию на Ямале

Бывшего депутата Народного собрания Дагестана Магомеда Магомедова, приговоренного к 16 годам, перевели в ИК-8 Лабытнанги («Белый медведь») Ямало-Ненецкого автономного округа, он пытался оспорить это решение в суде, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».

В 2015 году Магомедова приговорили к 16 годам по делу о создании в 2011 году банды, участники которой обманывали клиентов «Витас Банка». По данным следствия, после признания «Витас Банка» банкротом злоумышленники мошенническим путем присвоили более 100 миллионов рублей, составив заведомо подложные документы о выдаче денежных средств под отчет одному из сотрудников банка. Они же незаконно отчуждали имущество кредитного учреждения на сумму более 40 миллионов рублей и вымогали у местного предпринимателя более 24 миллионов рублей под предлогом уплаты процентов по кредиту, полученному им в «Витас Банке».

В материалах указано, что ранее Магомедов отбывал наказание в колонии в Волгоградской области, однако в конце 2024 года во ФСИН, решили отправить его в исправительное учреждение в ЯНАО. Осужденный направил в суд иск, в котором просил признать это решение незаконным и принять новое – направить его в дагестанскую колонию.

Бывший депутат сетовал, что перевод в столь удаленную от его родного региона колонию не позволит ему видеться с пожилыми родителями. Суд не согласился с доводами Магомедова, он также установил, что мужчина в полной мере поддерживает социально-полезные связи путем переписки, получения посылок и длительных свиданий, что подтверждается справкой из ИК «Белый медведь». Заявление было оставлено без удовлетворения в конце марта, сообщает РИА «Новости».

Лабытнанги, Елена Васильева

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