Мертвые олени влекли семью бурых медведей к дороге Салехард – Аксарка

Два трупа оленей несколько дней привлекали семью бурых медведей к дороге Салехард – Аксарка.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе департамента природных ресурсов ЯНАО, в социальных сетях появилась информация о замеченной семье из четырёх бурых медведей в районе села Аксарка. Эта новость привлекла внимание как местных жителей, так и службы по охране биоресурсов.

Сотрудники оперативно выехали на место для проверки ситуации и обнаружили две туши падших домашних оленей рядом с автодорогой Салехард – Аксарка. Именно они и стали причиной появления хищников.

«Сейчас причина выхода медведей в район дороги устранена. Сотрудники службы проводят наблюдение за территорией, чтобы предотвратить возможные повторные случаи. Если медведи снова появятся, будут приняты меры по их отпугиванию», – пояснили в департаменте природных ресурсов ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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