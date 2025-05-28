На Ямале появятся 24 наблюдательные скважины для мониторинга за мерзлотой

На Ямале появятся 24 наблюдательные скважины для мониторинга за мерзлотой. Вдоль автомобильной дороги от Нового Уренгоя до Салехарда уже приступили к обустройству шести геокриологических площадок. На каждой из них разместят по четыре наблюдательных скважины.

Они позволят ученым собирать расширенные сведения о состоянии грунтов вдоль региональной дороги. Во время бурения специалисты отобрали образцы керна, которые помогут спрогнозировать скорость таяния мерзлоты и оценить риски просадки грунта в будущем.

Сейчас на дороге Надым – Салехард действует 80 скважин, в которых размещены многозонные измерители температуры и датчики измерения влажности грунтов. Информация с разных видов скважин даст возможность ученым собрать более полную информацию на этом участке о состоянии грунтов в условиях изменяющегося климата.

Работа ведется при поддержке правительства автономного округа силами сотрудников Научного центра изучения Арктики и географов МГУ и направлена на обеспечение экологической безопасности в регионе.

Еще более 350 термометрических скважин оборудовано под 45 объектами в Салехарде. Мониторинг помогает своевременно реагировать на изменения температуры в основаниях зданий и не допускать их разрушения. Данные с региональной и городской сети приборов поступают на сервера в автоматическом режиме и собираются в единую информационную систему «ЯМАЛ-АРКТИКА».

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube