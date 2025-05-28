Всероссийский субботник пройдет на Ямале на месяц позже – все из-за погодных условий

На Ямале этап всероссийского субботника из-за погодных условий пройдет на месяц позже, чем в других регионах страны.

Напомним, что всероссийский субботник в большинстве российских регионов прошел 26 апреля. На Ямале же его проведут 30 мая, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

«30 мая жители округа смогут внести личный вклад в позитивные изменения своих населенных пунктов. В более теплых регионах субботник проходил в апреле. На Ямале, в связи с климатическими особенностями, уборку перенесли на более позднюю дату», – отметили в пресс-службе администрации округа.

Основные места уборки – общественные территории. Техника и необходимые инвентарь уже готовы и ждут добровольцев.

Салехард, Елена Васильева

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