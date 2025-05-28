Кадровик больницы в Лабытананги скрыл, что устроил на работу бывшего замминистра

Прокуратура Лабытнанги провела проверку соблюдения требований антикоррупционного законодательства.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в ходе проверочных мероприятий было установлено, что в больницу на работу устроился бывший заместитель министра здравоохранения республики Калмыкия. При этом сотрудник кадровой службы учреждения в установленный срок не уведомил предыдущего работодателя.
В этой связи прокурор города возбудил административное дело по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего).
Судом требования прокуратуры удовлетворены, был назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.
Лабытнанги, Елена Васильева
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