Кадровик больницы в Лабытананги скрыл, что устроил на работу бывшего замминистра

Прокуратура Лабытнанги провела проверку соблюдения требований антикоррупционного законодательства.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в ходе проверочных мероприятий было установлено, что в больницу на работу устроился бывший заместитель министра здравоохранения республики Калмыкия. При этом сотрудник кадровой службы учреждения в установленный срок не уведомил предыдущего работодателя.

В этой связи прокурор города возбудил административное дело по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего).

Судом требования прокуратуры удовлетворены, был назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Лабытнанги, Елена Васильева

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