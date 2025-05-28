В Салехарде дереьяв начали освобождать от зимнего защитного укравного материала

Погодные условия в Салехарде позволили службам благоустройства начать убирать укрывной материал с деревьев после зимовки, Как сообщает пресс-служба администрации города, в этом году комплексный уход охватит 1245 деревьев (хвойных и лиственных) и кустарников.

«Главная задача – сохранить их здоровье, стимулировать рост и подготовить к следующей зиме. Ближайшие работы: рыхление приствольных кругов (с совмещённым поливом и подкормкой); внесение минеральных удобрений; регулярный полив по агротехническим нормам. Эти меры помогут укрепить корневую систему, предотвратить болезни и поддержать ухоженный вид деревьев», – пояснили в администрации Салехарда

Салехард, Елена Васильева

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