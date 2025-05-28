200 работодателей на Ямале готовы принять на летние работы детей

1 июня на Ямале начинается ежегодная летняя трудовая кампания. В этом году более 200 работодателей предложили вакансии, охватывающие широкий спектр сфер – от благоустройства территорий до административной и культурной деятельности.

Временная занятость помогает подросткам получить первый профессиональный опыт, приобрести трудовые навыки, пояснили «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа. В этом году юные ямальцы от 14 до 18 лет смогут поработать курьерами, помощниками библиотекарей, делопроизводителями, администраторами, экскурсоводами, операторами ЭВМ, гардеробщиками, аниматорами, вожатыми, корреспондентами, менеджерами по продажам, разнорабочими и в других должностях. Перечень направлений ежегодно расширяется с учетом интересов молодежи и потребностей муниципалитетов. Наибольшее количество рабочих мест организовано в Новом Уренгое, Ноябрьске и Пуровском районе.

Продолжительность занятости составит от двух недель до месяца. Оплата труда за полный рабочий месяц составит от 56 100 до 58 344 рублей. Окончательная сумма зависит от муниципалитета и характера выполняемых работ. Согласно законодательству подростки до 16 лет смогут трудиться не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет – до 35 часов.

Приоритетное право на трудоустройство предоставляется детям из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, детям-инвалидам, оставшимся без попечения родителей, представителям коренных малочисленных народов Севера, подросткам из семей участников специальной военной операции, а также состоящим на профилактических учетах.

В июле 11 школьников из Салехарда и Ноябрьска отправятся представлять Ямал на Всероссийский трудовой проект «Алабуга ТОП», который пройдет в Татарстане. В рамках проекта молодые люди будут работать под руководством наставников из студенческих отрядов. Для них также будет организована культурная программа – творческие и спортивные мероприятия. Участие в проекте – это не только первый трудовой опыт, но и возможность познакомиться с интересными работодателями, поясняет пресс-служба администрации округа.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube