На Ямале началась летная путина

На Ямале началась летняя путина. На промысел уже вышли рыбаки Приуральского, Шурышкарского и Красноселькупского районов. В этом году ямальские предприятия планируют добыть порядка 10 тысяч тонн рыбы, сообщили «новому Дню» в пресс-службе администрации округа.

В частности, на Оби сразу после завершения ледохода к вылову приступили рыбаки горковского рыбозавода. Они уже добыли более 25 тонн рыбы, в основном это язь, щука, окунь и карась.

«Летняя путина 2025 года началась в установленные планом сроки, погода не подводит, обстановка на рыбодобывающих участках хорошая – рыба ловится. Если не случится климатических форс-мажоров, то в этом году мы надеемся не просто выполнить, а перевыполнить план по рыбодобыче», – говорит директор АО «Горковский рыбзавод» Андрей Попов.

На Оби основная рыбодобыча сейчас ведется в протоках и сорах реки. На ряде участков промысел пока запрещен – это связано с необходимостью пропуска рыбы с мест зимовки к местам нагула. Так, с 20 мая по 15 июня установлен запрет на вылов от мыса Ангальский города Салехарда по всей магистрали Оби, включая протоки Хаманельская и Надымская Обь от мысов Сандиба и Ямсале до мыса Салемал.

В остальных районах Ямала вылов также начался с учетом местной специфики и условий промысла.

«Рыбоперерабатывающие предприятия округа готовы принимать первые уловы. Благодаря наличию складов и холодильного оборудования, они не зависят от сезонных запретов и погодных условий, поэтому без простоев выпускают рыбную продукцию. Так, за 4 месяца выпущено 772 тонны, что на 18% больше аналогичного показателя 2024 года. В основном предприятия сосредоточены на выпуске готовой рыбной продукции – копченой, соленой, вяленой, консервов и кулинарии», – рассказал начальник отдела организации и регулирования рыболовства департамента АПК ЯНАО Дмитрий Коробейников.

Рыбохозяйственный комплекс Ямала объединяет на сегодняшний день 97 организаций различных форм собственности, на них трудится около двух тысяч работников, преимущественно из числа коренных малочисленных народов Севера. Последние пять лет уровень добычи водных биоресурсов превышает 10 тысяч тонн.

Салехард, Елена Васильева

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