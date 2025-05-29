Ямалец перевел непонятно куда 1.5 млн рублей после звонков с «Почты России»

Лжесотрудник «Почты России» оставил ямальца без полутора миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба ямальской прокуратуры, жителю Нового Уренгоя неоднократно звонил через мессенджеры «WhatsApp» и «Telegram» неизвестный, представившийся сотрудников «Почты России», Под предлогом пресечения несанкционированного списания денежных средств, мошенник убедил потерпевшего перевести 1,5 млн рублей на банковские счета, указанные злоумышленником.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

«Напоминаем, что «защищенных, резервных, специальных, безопасных» и других счетов не существует. Не переходите по ссылкам, которые вам присылают неизвестные лица, не скачивайте по их просьбам на свои мобильные устройства непроверенные приложения. Если вы ответили на звонок неизвестного номера телефона и собеседник не знаком, положите трубку! Это мошенники!» – напоминают в прокуратуре ЯНАО.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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