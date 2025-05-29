По факту массового отравления фастфудом в Ноябрьске возбуждено уголовное дело

Ноябрьский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбудил уголовное дело по факту пищевого отравления жителей Ноябрьска, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Предварительно установлено, что в период с 23 по 27 мая текущего года в кафе быстрого питания «Кебаб 89» родавали еду, не отвечающую требованиям безопасности. В результате не менее 18 человек, из которых 12 несовершеннолетних, обратились за помощью к медикам с симптомами пищевого отравления.

В ходе расследования уголовного дела следователи СК дадут правовую оценку соблюдения норм санитарно-эпидемиологического законодательства.

Ноябрьск, Елена Васильева

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