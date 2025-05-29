Ямалец на КАМАЗе сбил человека, оттащил труп на обочину и уехал

Лишением свободы наказан житель Ямала, который в ДТП лишил жизни человека.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО, в январе 2022 года мужчина, управляя на автозимнике технически неисправным грузовым автомобилем КАМАЗа. Нарушив правила дорожного движения, обвиняемый совершил наезд на пешехода, который скончался на месте. После этого нарушитель, с целью избежать уголовной ответственности за содеянное, оттащил труп с проезжей части на обочину (снежный отвал) и покинул место ДТП.

Однако избежать виновнику уголовной ответственности не удалось, он был обнаружен сотрудниками ГИБДД на незначительном расстоянии от места совершения преступления.

С учетом позиции государственного обвинителя суд Приуральского района назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года.

Осужденный взят под стражу в зале суда и по вступлению приговора в законную силу будет направлен к месту отбывания наказания под конвоем.

Салехард, Елена Васильева

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