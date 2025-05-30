В жилых домах ямальцев установят полторы тысячи пожарных извещателей

Порядка полутора тысяч пожарных извещателей установят в жилых домах ямальцев до конца года. В регионе реализация программы по оснащению жилых помещений пожарными извещателями действует с 2018 года. Оборудование устанавливают в домах многодетных и находящихся в трудной жизненной ситуации семей, а также одиноких инвалидов и детей-сирот. Особое внимание уделяется оснащению мест общего пользования в деревянных многоквартирных домах.

В этом году в жилых помещениях для льготных категорий граждан планируется установить около 1 500 пожарных извещателей на 319 объектах. Основная часть работ по монтажу приборов оповещения запланирована на второе полугодие. С момента запуска программы в регионе уже установлено девять тысяч датчиков в трех тысячах жилых помещениях, из которых 2 200 приборов оснащены GSM-модулями.

«Безопасность жителей – наш абсолютный приоритет. Пожарные извещатели помогают предотвращать трагедии, и мы продолжаем эту важную работу. Особую эффективность показывают приборы с GSM-оповещением. При задымлении сигнал не только звучит в помещении, но и мгновенно передается в дежурно-диспетчерские службы через сотовую связь», – рассказал начальник управления противопожарной деятельности департамента гражданской гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Зиннур Шарыпов.

В этом году продолжится также оснащение пожарными извещателями мест общего пользования в деревянных многоквартирных домах. Эта работа ведется с 2023 года. В Муравленко, Салехарде и Ямальском районе данный этап полностью завершен, в Ноябрьске – близок к окончанию. В остальных муниципалитетах установка приборов продолжается.

Программа уже доказала свою жизненную важность, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа. За пять лет благодаря действию извещателей спасено 80 человек, включая 30 детей. Так, в марте 2025 года в Салехарде на улице Игарской благодаря извещателям спасли 11 человек, в том числе четверых детей. В 2024 году в поселке Тазовский удалось эвакуировать четверых человек, двое их которых были дети, а в 2023 году в Ноябрьске на улице Советской спасли восемь человек, включая четырех детей.

Эти случаи наглядно демонстрируют важность программы, особенно для деревянного жилого фонда, где риск возникновения пожаров наиболее высок. Работа по оснащению домов современными системами противопожарной защиты продолжается и остается одним из ключевых приоритетов губернатора Дмитрия Артюхова.

Москва, Елена Васильева

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