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Понедельник, 2 июня 2025, 11:22 мск

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На Ямале проводят проверку по факту смерти ученицы школы-интерната

На Ямале прокуратура проводит проверку по факту смерти несовершеннолетней девочки. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства 24 мая в Яр-Сале стало плохо на уроках ученице МБОУ «Ямальская школа-интернат имени Василия Давыдова».

Приехавшая на вызов бригада скорой медицинской помощи доставила ребенка в местную больницу, где через несколько часов была констатирована ее смерть.

По данному факту следственным отделом по Ямальскому району СУ СК России по ЯНАО организована процессуальная проверка, в рамках которой в том числе будет дана оценка качества оказания медицинской помощи.

Результаты проверки поставлены на контроль.

Яр-Сале, Елена Васильева

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