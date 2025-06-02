Гаишник лишился работы после того, как помог знакомому с регистрацией транспортного средства

Сотрудник ГАИ в Тазовском лишился работы после того, как решил помочь знакомому, как сообщил «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, мужчина, занимая должность государственного инспектора безопасности дорожного движения группы регистрационно-экзаменационной работы отделения Госавтоинспекции, вынес своему знакомому незаконное решение о регистрации транспортного средства, минуя его технический осмотр.

При этом, в нарушение закона, уведомление о наличии личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей в уполномоченный орган гаишник не направил, мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов он также не принял.

Прокуратура района внесла представление начальнику отделения внутренних дел об увольнении работника по соответствующему основанию. Однако служащий был уволен по собственному желанию.

Не согласившись с таким порядком расторжения трудового контракта, прокурор обратился с иском в суд об изменении основания увольнения на увольнение с утратой доверия.

Судом требования прокурора были удовлетворены в полном объеме.

Тазовский, Елена Васильева

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