Врач обманула больницу про свою квалификацию

Прокуратура Губкинского поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении врача местной больницы.

Она признана виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Установлено, что женщина предоставила в больницу поддельные документы по присвоению ей высшей квалификационной категории. За период с 2022 по 2024 гг. врачом незаконно получена надбавка к зарплате в размере более 290 тыс. рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Также взыскана сумма надбавки, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры.

Губкинский, Елена Васильева

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