Прокуратура вернула ямальскому врачу часть пенсии за три года работы на Украине

Прокуратура Губкинского провела проверку по обращению местного жителя о нарушении его социальных прав.

Как сообщили «Новом Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу три года отказывало местному врачу в назначении досрочной страховой пенсии по старости. Кроме того, из стажа фондом исключен период прохождения заявителем военной службы в должности начальника медицинского пункта на территории Украины с 1991 по 1993 годы.

Прокуратура города направила в суд иск с требованием включить в медицинский стаж гражданина период его военной службы и назначить досрочную страховую пенсию по старости.

Требования надзорного ведомства удовлетворены – мужчине досрочно назначена страховая пенсия по старости и выплачено свыше 1,3 млн рублей.

Губкинский, Елена Васильева

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