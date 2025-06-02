Прокуратура вернула ямальскому врачу часть пенсии за три года работы на Украине

Прокуратура Губкинского провела проверку по обращению местного жителя о нарушении его социальных прав.
Как сообщили «Новом Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу три года отказывало местному врачу в назначении досрочной страховой пенсии по старости. Кроме того, из стажа фондом исключен период прохождения заявителем военной службы в должности начальника медицинского пункта на территории Украины с 1991 по 1993 годы.
Прокуратура города направила в суд иск с требованием включить в медицинский стаж гражданина период его военной службы и назначить досрочную страховую пенсию по старости.
Требования надзорного ведомства удовлетворены – мужчине досрочно назначена страховая пенсия по старости и выплачено свыше 1,3 млн рублей.
Губкинский, Елена Васильева
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