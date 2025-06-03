На Ямале в льготный лизинг закупят новую дорожную технику

Новую дорожную технику закупят в льготный лизинг на Ямале. Об этом шла речь на совещании, проведенном губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым, Как рассказала и.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Светлана Гиллих, в этом году для ямальских муниципалитетов приобретут 33 единицы дорожной техники.

Наибольшее пополнение планируется в Новом Уренгое – 12 единиц. В Надымский район приобретут шесть единиц, в Пуровский район – пять, в Шурышкарский и Ямальский районы – по три единицы, в Салехард и Губкинский – по две. Автопарки пополнятся погрузчиками, снегопогрузчиками, бульдозерами, автогрейдерами, экскаваторами. Покупаемая техника преимущественно всесезонная, и может использоваться как в содержании дорог, так и при их ремонте. Программа по обновлению дорожной техники реализуется по поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова. С 2019 по 2024 год по разным программам для дорожных предприятий закупили 409 единиц спецтехники.

Салехард, Елена Васильев

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