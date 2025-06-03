На маршруте Аксарка – Белоряск начался навигационный сезон

На маршруте Аксарка – Белоярск с 3 июня стартует сезон перевозок. Первый катер отправится в 17:45, сообщили в администрации Приуральского района.

«Возобновляются сезонные рейсы по воде по направлениям: Белоярск – Аксарка и Белоярск – Щучье. Первый рейс из Аксарки в Белоярск стартует 3 июня в 17:45. Дополнительная информация по телефону: 8 (34993) 2-22-03. Следите за лентой, скоро опубликуем расписание рейсов», говорится в сообщении администрации.

Продажей билетов занимается МУП «РИПЭК». На сайте перевозчика можно забронировать место.

Напомним, что сезон речной навигации на Ямале ежегодно стартует в июне. Пассажирские перевозки осуществляют по шести межмуниципальным и одному межрегиональному маршрутам.

Аксарка, Елена Васильева

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