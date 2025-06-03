Слесарь-ремонтник получил тяжелую травму на ферме и добился компенсации только по суду

Слесарю-ремонтнику в Ноябрьске выплатили компенсацию за травму, полученную на работе.

Как сообщил «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, инцидент произошел в МУП «СК Ноябрьский». Мужчина во время ремонта транспортера на ферме крупного рогатого скота, расположенного на территории работодателя, получил тяжелую травму. При этом трудовые отношения с работником не были оформлены.

«С целью защиты прав гражданина, произведения в дальнейшем ему всех выплат и компенсаций, связанных с произошедшим несчастным случаем на производстве, прокурор обратился с иском в суд о признании отношений трудовыми. Судом требования прокурора удовлетворены. Не согласившись с судебным актом, ответчик обжаловал его в суд апелляционной инстанции», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Судебной коллегией по гражданским делам суда автономного округа решение городского суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения.

Ноябрьск, Елена Васильева

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