В Пуровском районе в связи с паводком введен режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности введен МЧС на Ямале в Пуровском районе в связи с весенним паводком.

«03 июня 2025 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с установлением тёплой погоды выше среднестатистической на 10 °С в результате обильного снеготаяния в южной части города Тарко-Сале наблюдается подтопление участков дачных домов (территория ближних дач – южная часть города Тарко-Сале, на которой происходит сезонное проживание людей).

В целях своевременного реагирования сил и средств звена территориальной подсистемы организовано непрерывное взаимодействие с заинтересованными службами и руководящим составом муниципального образования Пуровский район», – говорится в сообщении регионального управления МЧС.

С 13 часов 00 минут 03 июня 2025 года и до особого распоряжения в связи с резким подъёмом уровня воды для органов управления, сил и средств Главного управления МЧС России по ЯНАО введён режим функционирования «Повышенная готовность».

«В 14 часов 00 минут 03 июня 2025 года оперативная группа Главного управления МЧС России по ЯНАО (2-й эшелон) убыла в город Тарко-Сале для оказания всесторонней помощи органам местного самоуправления, из города Ноябрьск направлена аэромобильная группировка специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по ЯНАО для оказания помощи населению», – говорится в сообщении МЧС.

Напомним, накануне вода из реки Пур-Пяку прорвалась через земляные ограждения и пошла в Тарко-Сале. В зоне подтопления на данный момент официально попало 31 домохозяйство, подтопило и местное кладбище. Людей эвакуируют из жилья с помощью вездеходов и трэколов силами «Ямалспаса». Прокуратура проводит проверку действий чиновников в условиях прихода большой воды.

Салехард, Елена Васильева

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