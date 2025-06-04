В Пуровском районе введен режим ЧС

Паводковая ситуация в Пуровском районе Ямала продолжает осложняться. Накануне МЧС там был введен режим повышенной готовности. Сегодня он был измене на ЧС муниципального уровня. В Тарко-Сале такой режим действует с 3 июня.

4 июня 2025 года в зоне подтопления приступили к работе оперативная группа Главного управления МЧС России по ЯНАО (2 – эшелон) и аэромобильная группировка специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по ЯНАО. Всего привлечено сил и средств: 214 человек, 46 единиц техники, из них от МЧС России 41 человек, 7 единиц техники.

Работы сосредоточены на обследовании подтопленных участков, всестороннем оказании помощи населению и проведению мониторинга обстановки, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Пуровский, Елена Васильева

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