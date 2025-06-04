Зона подтопления в Тарко-Сале остается прежней – Кирилл Трапезников

Паводковая ситуация в Тарко-Сале со вчерашнего дня существенно не изменилась. Об этом сегодня сообщил глава Пуровского района Кирилл Трапезников.

По его словам. 4 июня в 8 утра состоялся оперативный штаб: зона подтопления остаётся прежней, она находится в районе дач и в городе на ул. Промышленная. «Уровень воды в реке Пяку-Пур за ночь снизился на 20 см и составляет 995 см. Непрерывно мониторим ситуацию, в том числе с воздуха. Ночью проводили отсыпку территории на дальних дачах. Также выполнили укрепление и отсыпку водозащитной насыпи полигона ТБО. При необходимости введем дополнительные мероприятия. На помощь к нам прибыла группа из окружного МЧС. В условиях введенного режима ЧС медицинские работники осуществляют вакцинацию жителей, в том числе поквартирную. Напоминаю, сегодня встречусь с жителями дач в 12.30 в спортшколе «Авангард», – сообщил Трапезников в социальных сетях.

Напомним, что на сегодяншний день в Тарко-Сале подтоплено более 2 сотен домохозяйств, из зоны ЧС вывезен 81 человек.

Режим ЧС накануне был объявлен в Тарко-Сале, а сегодня распространился на весь Пуровский район. По данным МЧС, основные проблемы создает быстрый сход снега в связи с потеплением в тундре.

Тарко-Сале, Елена Васильева

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