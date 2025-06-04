Прокуратура открыла горячую линию по вопросам паводка на Ямале

Ямальская прокуратура открыла горячую линию по вопросам прохождения весеннего паводка. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, информация собирается в целях защиты прав граждан, пострадавших в результате возникновения сложной паводковой ситуации в Пуровском районе, получения оперативной информации о складывающейся обстановке в населенных пунктах, подвергшихся подтоплению.

Жители района могут обратиться в надзорное ведомство по телефонам: +7 (34997) 2-17-07, 2-17-50, + 7 (902) 816-40-31, а также прийти лично на прием по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, д. 28а.

Напомним, что в связи с паводком в Пуровском районе и Тарко-Сале объявлен режим ЧС, на территории работает усиленная группировка МЧС, С подтопленных территорий вывезен 81 человек. Вода находится на территории более чем 200 домохозяйств,

Салехард, Елена Васильева

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