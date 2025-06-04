У восьми ямальских алкоголиков забрали водительские права

8 алкоголиков на Ямале лишились водительских прав. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, все 8 человек состояли на учёте у врача-нарколога с диагнозом «Алкоголизм». При этом они имели действующее водительское удостоверение, что создавало реальную угрозу безопасности дорожного движения и его участникам, могло повлечь причинение вреда жизни, здоровью или их имуществу.

В этой связи прокурор города обратился с иском в суд о прекращении действия водительских прав граждан.

Судом требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, действие документов прекращено.

Салехард, Елена Васильева

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