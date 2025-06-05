Ямалец заплатит 100 тысяч штрафа за регистрацию мигранта

Прокуратура Муравленко поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя.

Он признан виновным по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).

По версии следствия, мужчина, не намереваясь предоставлять жилое помещение для проживания, дал согласие на постановку на миграционный учет по месту пребывания гражданина Узбекистана.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Муравленко, Елена Васильева

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