российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 5 июня 2025, 11:52 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Прокуратура помогла пенсионеру переехать из ветхого балка

Прокуратура Салехарда в ходе надзорных мероприятий в микрорайоне Б. Кнунянца выявила балок, в котором проживал пенсионер.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, пенсионеру была оказана помощь в сборе необходимой документации и подготовке заявления для получения социальной выплаты на приобретение жилья в рамках региональной программы по переселению из строений, неприспособленных для проживания. Но когда мужчина обратился за жильем в местные органы власти – получил отказ.

В этой связи прокурор города обратился с иском в суд о признании отказа местной администрации незаконным и признании за гражданином права на получение социальной выплаты.

Судом требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия,