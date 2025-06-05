Прокуратура помогла пенсионеру переехать из ветхого балка

Прокуратура Салехарда в ходе надзорных мероприятий в микрорайоне Б. Кнунянца выявила балок, в котором проживал пенсионер.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, пенсионеру была оказана помощь в сборе необходимой документации и подготовке заявления для получения социальной выплаты на приобретение жилья в рамках региональной программы по переселению из строений, неприспособленных для проживания. Но когда мужчина обратился за жильем в местные органы власти – получил отказ.

В этой связи прокурор города обратился с иском в суд о признании отказа местной администрации незаконным и признании за гражданином права на получение социальной выплаты.

Судом требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

Салехард, Елена Васильева

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