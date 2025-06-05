В ямальском тундре после схода снега нашли два трупа

В ямальской тундре нашли два трупа. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, речь идет об убийстве, Ранее органами следствия было возбуждено уголовное дело в отношении 2 мужчин 32-х и 34-х лет, которые в феврале 2025 года, находясь в балке в селе Антипаюта Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа совершили убийство ранее знакомых 2 мужчин 24-х и 26-и лет. Трупы они спрятали в тундре.

Подозреваемым было предъявлено обвинение по п. «а, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, двух и более лиц, совершенное группой лиц).



Обвиняемые были задержаны, судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.

В ходе следствия установить местонахождение тел убитых не представилось возможным из-за снега и пришлось ждать, пока он сойдет. После этого тела были найдены, доказательства убийства – зафиксированы.

Салехард, Елена Васильева

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