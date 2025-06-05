Силовики изучают обстоятельства гибели девочки в Ноябрьске

Правоохранители проверят обстоятельства гибели девочки, которая упала с высоты в Ноябрьск 5 июня 2025 года.

Погибла девочка 2010 г.р.

«В рамках проверки будет дана оценка работе органов системы профилактики, при наличии оснований – приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, установлен контроль за результатами процессуальной проверки, организованной следственными органами», – уточнили в прокуратуре Ямала.

Ранее в канале «Ноябрьск online» появилась информация, что девочка упала на козырёк подъезда на улице Советской ночью.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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