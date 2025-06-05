У Дмитрия Артюхова появится новый заместитель

В правительстве Ямала появится новый чиновник: экс-сотрудник полпредства президента в УрФО Евгений Гурарий станет заместителем губернатора. Информацию об этом подтвердил неофициальный собеседник агентства «Новый День» в правительстве.

Круг обязанностей нового чиновника пока неизвестен. Официальных комментариев о его назначении тоже нет.

Супруга г-на Гурария тоже является политиком – она возглавляет думу Екатеринбурга.

Салехард, Наталья Ефремова

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