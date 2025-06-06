Школьнику с Ямала стало плохо после пенной вечеринки в Египте

Ямальскому школьнику стало плохо после пенной вечеринки в пятизвездочном отеле в Египте, ему понадобилась помощь медиков, сообщает тг-канал SHOT.

«Туристка из Салехарда с 12-летним сыном отдыхала в пятизвездочнике SUNRISE Montemare Resort в Шарм-эш-Шейхе. Там постоянно устраивают пенные тусовки… Он [ребенок] полез отрываться в самую гущу пены и нахлебался ею. Вечером мальчика начало рвать», – сообщает SHOT.

Сорбенты, которые дала мальчику мать, не помогли – состояние ребенка продолжало ухудшаться. Женщина вызвала скорую, но египетские медики не смогли поставить капельницу. В итоге мальчику сделали уколы и выписали таблетки. Утром ему стало лучше.

Как рассказала SHOT мать пострадавшего ребенка, в отеле «собрали целый консилиум», который пытался выяснить, что не так с пеной. Какие выводы были сделаны, неизвестно.

Салехард, Елена Васильева

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