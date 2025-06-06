Ситуация с паводком в Тарко-Сале постепенно стабилизируется

Паводковая ситуация Пуровском районе Ямала постепенно стабилизируется. Как сообщает тг-канал «Ямал. Официально», уровень воды в реке Пяку-Пур за четыре дня снизился на 31 см и сейчас составляет 984 см. Зона подтопления прежняя – это территории дач, с части участков вода постепенно уходит. По данным МЧС, вода стояла на территории 280 участков.

В ликвидации последствий половодья задействованы группировка сил в количестве более 240 человек и 63 единицы техники. Круглосуточно дежурят полиция, Росгвардия и скорая помощь. Особое внимание уделяется вакцинации – это обычная практика при подтоплениях. Производится подомовой обходм и медики предлагают поставить прививку от гепатита А.

Продолжается отсыпка участков, находящихся в зоне риска. В промзоне не прекращается откачка воды. Задействовано 10 мотопомп, две установки «Гейзер», пожарный насос. Из Тазовского в город прибыла пожарная насосная станция, из Пурпе – автоцистерна. Запасы чистой воды максимальны, её качество проверяется ежедневно.

Уровень воды на городском кладбище в Тарко-Сале снизился за сутки ещё на четыре сантиметра, а с начала измерений – уже на 35 см. Когда вода отступит окончательно, здесь незамедлительно проведут дезинфекцию территории, сообщили в районной администрации.

Напомним, что Пуровский район начало топить паводковыми водами в начале этой недели. Там действует режим ЧС.

Тарко-Сале, Елена Васильева

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