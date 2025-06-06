На Ямале горит более 7 гектаров леса

На Ямале на утро 6 июня действует один лесной пожар. Площадь его составляет 7,4 гектара, сообщает окружной департамент гражданской защиты. Угрозы населенным пунктам и объектам жизнеобеспечения отсутствуют. Возгорание ликвидируют 16 специалистов «Ямалспаса».

Напомним, что в сезин пожрной опасности-2025 года на Ямале зафиксировано три природных пожара, которые уничтожили 14,4 гектара леса. Все возгорания были ликвидированы в первые сутки после обнаружения.

На Ямале ведется ежедневный мониторинг природных пожаров. В этом помогают малая авиация, беспилотники дальнего действия, система «Лесохранитель» и автопатрулирование.

Салехард, Елена Васильева

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