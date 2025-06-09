Росрыболовство разрешило выловить на Ямале 30 тонн карасей

Росрыболовство увеличило квоту на вылов карася на Ямале до 30 тонн.

Как пояснили в пресс-службе департамента агропромышленного комплекса ЯНАО, увеличение квоты на карася – это не только поддержка рыбаков и предприятий, но и вклад в стабильное снабжение качественной северной рыбой жителей Ямала.

Решения удалось добиться благодаря оперативному вмешательству представителей окружного департамента АПК. Утроение квоты поможет ямальским рыбакам. Они смогут спокойно заниматься выловом, не опасаясь при этом превысить лимит добычи карася.

Рыбаки Шурышкарского района попросили пересмотреть участки для ловли и увеличить квоты на востребованную сезонную рыбу. Предложения промысловики озвучили на встрече с рабочей группой окружного правительства.

Салехард, Елена Васильева

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