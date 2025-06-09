Ямальские врачи спасли пациента с нарушенным кровотоком в сердце

Ямальские врачи спасли жизнь мужчине, у которого были проблемы с сердцем. К медикам в Новом Уренгое обратился пациент 59 лет.

В ходе диагностики выяснилось , что у него была закупорена артерия на 24 мм. Такая окклюзия считается протяженной и сложной, отмечают в Новоуренгойской центральной городской больнице.

Требовалась операция, которую на Ямале до этого никогда не делали, – открытие закупоренных коронарных артерий для восстановления кровотока к сердцу. Её провел заведующий отделением, рентгенэндоваскулярный хирург Руслан Абдуллаев.

Во время вмешательства пациенту установили коронарный стент. После операции он сообщил, что ему легче дышится и по лестнице стало проще ходить. Сейчас его готовят к выписке, сообщают «Вести -Ямал».

Салехард, Елена Васильева

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