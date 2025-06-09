Спасатели помогли ямальцу, который 4 дня не мог выбраться с охоты

Спасатели помогли ямальцу, который 4 дня не мог вернуться домой с охоты. Как сообщает «Новый День», инцидент произошел в Тазовском районе.

В 09:38 на пульт оперативного дежурного Тазовского ЕДДС поступило сообщение о том, что 4 июня гражданин выехал на снегоходе Yamaha на охоту ориентировочно в 20 км от села Антипаюта. С того момента связь с ямальцем прервалась.

Днем 8 июня спасатель на аэролодке и родственник пропавшего выехали на поиски. Около 17:30 мужчину нашли в районе Нарвавэйпаетаяха. Медицинская помощь ему не потребовалась. Северянину помогли починить снегоход, домой он вернулся своим ходом.

Салехард, Елена Васильева

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