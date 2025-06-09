Экс-сотрудник полпредства Гурарий стал замгубернатора ЯНАО

Экс-сотрудник полпредства Евгений Гурарий официально назначен заместителем губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

Новый чиновник будет курировать аппарат губернатора ЯНАО, государственно-правовой департамент и департамент госзаказа округа.

Как сообщается в официальном канале правительства Ямала, г-н Гурарий до назначения работал советником председателя правительства Свердловской области и замруководителя администрации губернатора, был помощником полномочного представителя Президента РФ в УрФО.

Новый ямальский чиновник окончил Уральскую академию госслужбы при Президенте РФ (специальность «Государственное и муниципальное управление»). Имеет степень магистра по направлению «Менеджмент». Окончил программу MBA в Московской международной школе бизнеса. Кандидат политических наук.

Салехард, Наталья Ефремова

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