Прокуратура наказала «Харампурнефтегаз» на 25 млн рублей за загрязнение природы

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура проверила исполнение требований природоохранного законодательства и законодательства о промышленной безопасности в ООО «Харампурнефтегаз».
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного органа, в ходе проверки были выявлены факты загрязнения предприятием лесных участков нефтесодержащей жидкостью, причинившие ущерб государственному лесному фонду на сумму более 25 млн рублей.
Природоохранным прокурором направлены иски в суд о возмещении причиненного вреда, а также возложении обязанности провести рекультивацию нарушенных участков.
Судом требования прокуратуры удовлетворены.
В настоящее время причиненный ущерб возмещен, денежные средства поступили в бюджет. Выполнение мероприятий по рекультивации лесных участков контролируется прокуратурой.
Салехард, Елена Васильева
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