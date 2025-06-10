Ребенку, покусанному собакой, выплатят 30 тысяч компенсации

На Ямале ребенку выплатят компенсацию за то, что его покусала собак,

Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в надзорный орган с жалобой обратился один из законных представителей пострадавшего ребенка. В ноябре 2024 года в селе Ратта в результате ненадлежащего исполнения собственником домашнего животного своих обязанностей собака, не привязанная на участке, укусила мальчика за ногу. Ребенок испытал стресс, физическую боль и нравственные страдания.

Прокурор района направил иск в суд о взыскании компенсации морального вреда в сумме 30 тыс. рублей.

Судом требования прокурора удовлетворены. В пользу ребенка выплачена денежная компенсация.

Красноселькуп, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube