За нарушение санитарных норм в аэропорту Салехарда оштрафовали кафе

В аэропорту Салехарда оштрафовали кафе за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Проблемы выявила транспортная прокуратура.

Нарушения нашли в буфете «У Юлии» и двух кофейных барах «АП-Кофеино».

ООО «Юлия» привлечено к административной ответственности по ст. 6.6. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) и оштрафовано на 30 тыс. рублей.

ИП, который владеет кофейными барами – по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов) и оштрафован на 20 тыс. рублей.

Салехард, Наталья Ефремова

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