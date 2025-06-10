ФАС выявила на Ямале крупный картельный сговор

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картельное соглашение на торгах по строительству, которые проходили, в том числе, на Ямале. Общая сумма начальной цены контрактов составила 963,9 млн рублей. Часть средств, как сообщили в ведомстве, выделена в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Безопасность дорожного движения».

«Закупочные процедуры проходили на территории Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Марий Эл», – говорится в сообщении.

Так, ФАС признала, что копании «Вавилон», «Экосервис», «Квадрат», «Виват», «Новэко» и «Фрегат» (все ООО) заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен в 38 закупочных процедурах, проведенных в период с 2017-й по 2022 год. В службе отметили, что в случае подтверждения нарушения фирмам грозят оборотные штрафы.

Отмечается, что торги проходили на выполнение работ по строительству, ремонту, содержанию гражданских и инфраструктурных объектов, монтажу инженерных сетей и техобслуживанию электрического оборудования, обращению с отходами, в том числе опасными, благоустройству и уборке, дезинфекции, а также на поставку товаров, необходимых для выполнения этих работ и оказания услуг, сообщают «Вести».

Москва, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube