В Новом Уренгое 10 июня закончился отопительный сезон

Ночью 10 июня в газовой столице Ямала Новом Уренгое закончился отопительный сезон. Как сообщает администрация города, среднесуточные температурные показатели достигли в плюс 8 градусов, что позволило прекратить подачу теплоносителя в батареи жилого и социального секторов.

Практически сразу же коммунальщики начали подготовку сетей к новому отопительному сезону.

Накануне отопление начали отключать и в Надымском районе, процесс должен завершиться во всех населенных пунктах к 20 июня.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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