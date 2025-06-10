Семья из Ноябрьска попала в ДТП с лосем

Семья из Ноябрьска попала в ДТП на тюменской трассе из-за лося, выбежавшего на проезжую часть.

Как сообщает пресс-служба Тюменской ГАИ, 10 июня ночью на 167-м километре федеральной дороги Тюмень-Ханты-Мансийск автомобиль «Тойота» наехал на лося.



Предварительно, лось неожиданно выбежал на дорогу, 49 летний водитель «Тойоты " не успел среагировать, животное поле столкновения погибло.

В ДТП пострадали водитель автомобиля и его 15-летняя дочь. Девочка ехала на переднем сидении слева, была пристегнута штатным ремнем безопасности.



Пострадавшим оказана медицинская помощь, они не были госпитализированы.

В автомобиле ехали еще трое пассажиров: жена водителя и двое детей, они не получили травм.

Госавтоинспекция рекомендует водителям ограничить ночные поездки, учитывая возможное появление животных на дороге именно в ночное время.

Ноябрьск, Елена Васильева

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