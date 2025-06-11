На Ямале участникам СВО будут проводить бесплатное протезирование зубов

На Ямале для участников специальной военной операции введена новая мера поддержки – теперь они смогут воспользоваться услугой по бесплатному зубопротезированию. Эта мера поддержки стала 65-й по счету. Ее анонсировал губернатор региона Дмитрий Артюхов на встрече с участниками спецоперации в Новом Уренгое в апреле.

Сейчас номинал реабилитационного сертификата составляет 150 тысяч рублей. На дополнительные расходы по оплате зубопротезирования его номинал будет увеличен до 250 тысяч рублей. При желании военнослужащего вся сумма сертификата может быть использована на зубопротезирование.

Для ямальских бойцов, получивших ранение челюстно-лицевой области с повреждением зубов и костных структур челюсти, номинал сертификата увеличат до миллиона рублей.

Воспользоваться услугой можно в любой стоматологической клинике страны, имеющей лицензию на услуги по зубопротезированию и в медицинских организациях округа вне очереди.

Мера поддержки будет распространена на всех участников СВО с Ямала, в том числе на бойцов, которые уже воспользовались реабилитационным сертификатом и имеют потребность в дополнительном лечении челюстно-лицевой области.

Условия этой уникальной меры поддержки для бойцов постоянно совершенствуются. Так, в прошлом году у защитников страны появилась возможность отправиться в санаторий вместе с супругой. В этом случае номинал сертификата достигает 300 тысяч рублей.

Мера поддержки ямальцам назначается в беззаявительном порядке. За время ее действия выдано 1230 сертификатов, 363 бойца ими уже воспользовались.

На сегодняшний день на Ямале действует 65 мер поддержки для участников СВО и членов их семей. Порядок и условия их предоставления постоянно совершенствуются исходя из потребностей военнослужащих, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа.

Салехард, Елена Васильева

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