Ямалец наловил краснокнижной рыбы почти на 3 млн рублей

Житель Ямала получил штраф и 400 часов исправительных работ за браконьерство на Оби.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в ноябре 2023 года мужчина на зимней рыбалке на Оби выловил 27 экземпляров чира, нельмы, стерляди, налима, а также 6 экземпляров сибирского осетра, занесенного в Красную книгу России.

Суд назначил виновному наказание в виде 400 часов обязательных работ со штрафом в размере 350 тыс. рублей. Снегоход с прицепными санями кустарного производства, использовавшиеся при совершении преступлений, конфискованы.

Кроме того, ямалец заплатит за ущерб природе – по иску в доход государства с него взыщут более 2,7 млн рублей.

Салехард, Елена Васильева

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