В природном заказнике «Полуйский» этим летом пройдут специальные экологические исследования

Этим летом в природном заказнике «Полуйский» пройдут специальные экологические исследования. С 21 по 31 июля туда отправится группа из 12 человек. Ее цель – оценить экологическое состояние и рекреационный потенциал этой уникальной территории.

Специалисты исследуют ландшафт и экологию заказника «Полуйский». Изучат животных, растения, почву и геологию. Они также оценят потенциал экологического туризма и определят, сколько людей в год может посещать эти территории без вреда для природы.

В экспедиции примут участие ведущие эксперты Научного центра изучения Арктики, Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН и Сургутского государственного университета.

Результаты исследований помогут провести оценку рекреационной емкости заказника, создать паспорта туристических маршрутов и рекомендации по развитию территории. В дальнейшем это позволит детально описать перспективные маршруты и разработать экологическую инфраструктуру, которая будет безопасной и сохранит природный ландшафт. Работы пройдут при поддержке правительства округа.

Природная территория расположена в Приуральском районе и простирается вдоль реки Полуй в 60 километрах от столицы округа – города Салехарда. Под особой охраной в природном заказнике «Полуйский» находятся редкие виды растений и животных, занесенные в Красные книги России и Ямала, такие как турпан, белая сова, орлан-белохвост и сапсан.

На территории заказника расположены уникальные историко-культурные объекты – узкоколейная железнодорожная ветка «Салехард – Надым» и объекты лагерных пунктов, сохранившиеся со времен масштабного строительства сибирской магистрали «Чум – Салехард – Игарка».

В прошлом году заказник стал вторым по популярности местом среди туристов. Более 120 человек получили разрешения на его посещение. Одной из наиболее популярных локаций стало озеро Сыркова. Водоем славится разнообразием рыб, что делает его любимым местом для рыбалки. В заказнике также есть экологическая тропа протяженностью 580 метров, напоминает пресс-служба администрации округа.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube