100 новых врачей трудоустроились на Ямале с начала года

100 новых врачей трудоустроились на Ямале с начала года. К работе в медучреждениях округа приступили узкие специалисты и врачи общей практики. Среди них кардиологи, неврологи, офтальмологи, анестезиологи-реаниматологи, рентгенэндоваскулярный хирург, терапевты и педиатры.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, накануне в окружной больнице начал работать новый рентгенохирург Дмитрий Чертищев, он возглавил Региональный сосудистый центр. Чертищев окончил Алтайский государственный медицинский университет. руководил отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения в Республиканской больнице в Горно-Алтайске. Врач владеет широким спектром рентгенэндоваскулярных вмешательств, в том числе на сосудах сердца, головного мозга, периферических артериях, проводит эмболизацию сосудов доброкачественных и злокачественных опухолей.

Шесть докторов стали участниками программы «Врачи, нужные Ямалу» в крупных городах. Выплату получили оториноларинголог, невролог, офтальмолог, психиатр, терапевт и акушер-гинеколог. Региональный проект действует с 2018 года и предусматривает выплату в один миллион рублей: 500 тысяч при трудоустройстве, еще 500 – спустя два года. Участниками программы уже стали более 250 врачей, в этом году в округ приедут еще 30 специалистов.

Семь земских докторов трудоустроены в медучреждения Яр-Сале, Тазовского, Тарко-Сале, Мужи и Лабытнанги. По федеральному проекту выплата один миллион рублей назначается медикам городов с численностью до 50 человек и два миллиона – специалистам в сельских местностях. Отработать в регионе нужно пять лет. До конца года программой смогут воспользоваться еще 12 врачей.

Благодаря окружной программе «Найди профессионала» в этом году на Ямале трудоустроено 16 врачей. Проект предусматривает денежную выплату медицинским работникам округа, по рекомендации которых в больницу, где они трудятся, приняты специалисты на вакантную ставку. В нем принимают участие врачи, медицинские психологи и IT-специалисты. Размер выплаты – от 60 до 100 тысяч рублей в зависимости от категории приглашенного специалиста.

Одиннадцать медиков получили в найм служебное жилье, выплатой в 100 тысяч рублей воспользовались 13 врачей в возрасте до 30 лет.

Салехард, Елена Васильева

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