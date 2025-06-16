В Тазовском районе из-за коррупционных нарушений уволили директора департамента

После проверки прокуратуры с муниципальной службы уволили начальника департамента муниципального хозяйства администрации Тазовского района. В его работе нашли коррупционные нарушения. Сейчас в официальных источниках начальником департамента значится Виталий Фёдоров, очевидно, о нём и идёт речь.

«Выявлены факты получения начальником департамента вознаграждений от представителя подрядной организации в связи с исполнением должностных обязанностей. О данном факте муниципальный служащий не уведомил своего работодателя, тем самым не принял меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов», – говорится в пояснениях прокуратуры.

Прокурор района главе администрации Тазовского района Виктору Югаю внёс представление об устранении нарушений закона.

По результатам его рассмотрения начальник департамента муниципального хозяйства уволен с занимаемой должности в связи с утратой доверия.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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